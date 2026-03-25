Trembesi Jadi Andalan PIK untuk Menekan Emisi Karbon

jpnn.com, JAKARTA - Pendekatan berbasis alam dewasa ini memang menjadi salah satu strategi yang banyak diadopsi dalam pengembangan kawasan urban.

Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi contoh implementasi konsep tersebut dengan optimalisasi vegetasi sebagai alat mitigasi perubahan iklim.

Salah satu fokus utama PIK adalah penanaman pohon trembesi yang memiliki kemampuan serap karbon tinggi.

Trembesi dipilih karena mampu menyerap hingga sekitar 28,5 ton CO2 per tahun. Jika ditanam dalam jumlah besar, potensi reduksi emisi yang dihasilkan menjadi signifikan.

Selain menyerap karbon, trembesi juga berfungsi sebagai pengendali suhu mikro. Dengan struktur tajuk yang luas dan rapat.

Pohon itu mampu mengurangi radiasi panas langsung serta meningkatkan kelembapan udara di sekitarnya.

Dari sisi keberlanjutan, trembesi memiliki keunggulan pada daya tahan dan umur panjang.

Kemampuannya bertahan dalam berbagai kondisi cuaca menjadikannya efisien untuk investasi jangka panjang dalam pengelolaan ruang hijau.