Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tren Aneh Timnas Indonesia, Pemain Naturalisasi Ramai-Ramai ke Asia Tenggara, Ada Apa?

Kamis, 28 Agustus 2025 – 06:39 WIB
Tren Aneh Timnas Indonesia, Pemain Naturalisasi Ramai-Ramai ke Asia Tenggara, Ada Apa? - JPNN.COM
Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia Thom Haye memutuskan hijrah ke Persib Bandung. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Fenomena mengejutkan tengah melanda sepak bola nasional. Sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia berbondong-bondong hijrah ke Asia Tenggara. Beberapa di antaranya bahkan memilih merumput di BRI Super League.

Nama-nama seperti Rafael Struick dan Thom Haye menjadi contoh paling nyata. Struick memutuskan bergabung dengan Dewa United, sementara Haye resmi menjadi rekrutan anyar Persib Bandung.

Bukan hanya ke Indonesia, pemain naturalisasi lain juga menjajal peruntungan di negara tetangga. Sandy Walsh dan Shayne Pattynama memilih hijrah ke Thailand dengan berseragam Buriram United.

Baca Juga:

Mencari Menit Bermain?

Langkah ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah faktor finansial menjadi alasan utama? Ataukah karena persaingan ketat membuat mereka kesulitan mendapat menit bermain?

Faktor minimnya kesempatan tampil memang cukup masuk akal. Rafael Struick lebih sering duduk di bangku cadangan saat membela Brisbane Roar di A-League Australia. Dalam satu musim, dia hanya tampil 10 kali dan mencetak satu gol.

Kemudian, Shayne Pattynama mulai tersisih dari skuad KAS Eupen di Challenger Pro League atau kompetisi sepak bola kasta kedua di Belgia. Pada musim 2024/25, dia hanya bermain 19 kali, sembilan di antaranya dari bangku cadangan.

Baca Juga:

Sandy Walsh juga mengalami situasi serupa. Sejak bergabung klub Jepang Yokohama Marinos pada Februari 2025, dia hanya mendapat kesempatan 8 kali tampil di kompetisi resmi sebelum akhirnya menerima pinangan Buriram United.

Tak berhenti di situ, Jordi Amat juga memilih hijrah ke Indonesia dengan bergabung Persija Jakarta setelah kontraknya habis bersama klub Malaysia, Johor Darul Ta’zim.

Fenomena mengejutkan tengah melanda sepak bola nasional. Sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia berbondong-bondong hijrah ke Asia Tenggara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  pemain naturalisasi  Thom haye  Rafael Struick  Shayne Pattynama  Persib Bandung 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp