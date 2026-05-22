Tren Baru Muslim Urban: Menjemput Ketenangan lewat Umrah Plus Thaif

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan umrah mulai menjadi bagian dari gaya hidup keluarga muslim modern. Melihat tren tersebut, Lafaya Travel menggandeng Arie Untung dalam program Umrah + Thaif yang menawarkan pengalaman ibadah dengan suasana yang lebih tenang dan reflektif.

Arie Untung mengatakan kebutuhan masyarakat saat ini bukan hanya soal liburan, tetapi juga ketenangan batin di tengah ritme hidup yang makin cepat.

“Banyak keluarga ingin punya perjalanan yang pulangnya bukan cuma bawa foto, tetapi juga membawa hati yang lebih tenang dan hubungan keluarga yang lebih dekat,” ujar Arie Untung pada Jumat (22/5).

Hal itu menjadi salah satu alasan dirinya bersama sang istri, Fenita Arie, turut serta dalam program “Special Guest Star Umrah + Thaif” bersama Lafaya Travel yang dijadwalkan berangkat pada 25 Juli 2026.

Menurut Arie, konsep perjalanan yang menggabungkan ibadah, refleksi, dan kebersamaan keluarga menjadi nilai penting dalam perjalanan spiritual masa kini.

Dia juga menilai Thaif memiliki pengalaman yang berbeda dibanding perjalanan umrah pada umumnya.

Kota yang berada di dataran tinggi tersebut dikenal memiliki udara sejuk, suasana lebih tenang, dan jejak sejarah penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW.

“Kadang orang habis dari Makkah dan Madinah masih sibuk dengan aktivitas dan energi yang besar. Tetapi ketika sampai Thaif, suasananya membuat lebih mudah merenung dan menikmati perjalanan secara batin,” kata Arie.