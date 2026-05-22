Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Tren Baru Muslim Urban: Menjemput Ketenangan lewat Umrah Plus Thaif

Jumat, 22 Mei 2026 – 19:40 WIB
Tren Baru Muslim Urban: Menjemput Ketenangan lewat Umrah Plus Thaif - JPNN.COM
Lafaya Travel menggandeng Arie Untung dalam program Umrah + Thaif yang menawarkan pengalaman ibadah dengan suasana yang lebih tenang dan reflektif. Foto: dok Lafaya Travel

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan umrah mulai menjadi bagian dari gaya hidup keluarga muslim modern. Melihat tren tersebut, Lafaya Travel menggandeng Arie Untung dalam program Umrah + Thaif yang menawarkan pengalaman ibadah dengan suasana yang lebih tenang dan reflektif.

Arie Untung mengatakan kebutuhan masyarakat saat ini bukan hanya soal liburan, tetapi juga ketenangan batin di tengah ritme hidup yang makin cepat.

“Banyak keluarga ingin punya perjalanan yang pulangnya bukan cuma bawa foto, tetapi juga membawa hati yang lebih tenang dan hubungan keluarga yang lebih dekat,” ujar Arie Untung pada Jumat (22/5).

Baca Juga:

Hal itu menjadi salah satu alasan dirinya bersama sang istri, Fenita Arie, turut serta dalam program “Special Guest Star Umrah + Thaif” bersama Lafaya Travel yang dijadwalkan berangkat pada 25 Juli 2026.

Menurut Arie, konsep perjalanan yang menggabungkan ibadah, refleksi, dan kebersamaan keluarga menjadi nilai penting dalam perjalanan spiritual masa kini.

Dia juga menilai Thaif memiliki pengalaman yang berbeda dibanding perjalanan umrah pada umumnya.

Baca Juga:

Kota yang berada di dataran tinggi tersebut dikenal memiliki udara sejuk, suasana lebih tenang, dan jejak sejarah penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW.

“Kadang orang habis dari Makkah dan Madinah masih sibuk dengan aktivitas dan energi yang besar. Tetapi ketika sampai Thaif, suasananya membuat lebih mudah merenung dan menikmati perjalanan secara batin,” kata Arie.

Lafaya Travel menggandeng Arie Untung dalam program Umrah + Thaif yang menawarkan pengalaman ibadah dengan suasana yang lebih tenang dan reflektif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ibadah  umrah  perjalanan spiritual  destinasi 
BERITA IBADAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp