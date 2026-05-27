Tren Berubah, Masyarakat Semakin Banyak Beralih ke Mobil Listrik

jpnn.com - Perusahaan dan riset otomotif terkemuka di Amerika Serikat, Edmunds mengungkapkan peralihan pengguna kendaraan konvesional ke listrik mengalami peningkatan sepanjang 2026.

Dia mengungkapkan sebanyak 67,1 persen para pengguna mobil menukar mobil bermesin bensin ke kendaraan listrik pada Januari 2026.

Menurut data yang ada, angka tersebut memiliki peningkatan sebesar 72,1 persen pada April 2026, mengindikasikan bahwa kendaraan listrik semakin menjadi pilihan utama bagi konsumen yang ingin mengganti kendaraan lama.

CarsCoops, pada Minggu (31/5) waktu setempat, peningkatan juga terasa di pembelian kedua. Setiap konsumen yang sudah pernah membeli kendaraan listrik, melakukan pembelian selanjutnya.

Data tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 26,2 persen pada Januari 2026.

Pada April, persentasenya melonjak menjadi 35,4 persen.

Data ini menunjukkan tingkat kepuasan pengguna kendaraan listrik yang cukup tinggi, sehingga mendorong mereka untuk tetap berada di ekosistem kendaraan tanpa emisi tersebut.

Peningkatan pembelian kendaraan elektrik, terjadi berbarengan dengan berakhirnya sejumlah insentif untuk pembelian kendaraan listrik, termasuk kredit pajak federal di Amerika Serikat yang mencapai 7.500 dolar AS serta berbagai insentif tingkat negara bagian.