Tren Desain Interior Seamless Minimalism, Bikin Solid Surface Kian Diminati

jpnn.com, JAKARTA - Saat ini, tren desain interior rumah makin mengarah pada konsep seamless minimalism yang mengedepankan tampilan bersih, rapi, serta fungsionalitas tinggi.

Gaya itu banyak diterapkan pada hunian modern, terutama di kawasan urban yang menuntut efisiensi ruang tanpa mengorbankan estetika.

Seiring dengan tren tersebut, penggunaan material top table dapur dan meja solid surface kian diminati, karena dinilai mampu menjawab kebutuhan desain masa kini yang menuntut ketahanan sekaligus kemewahan visual.

CEO PT. Nexura Surface Tech, Arip Hidayatullah mengatakan tren tersebut tak bisa dilepaskan dari karakter material yang fleksibel dan modern.

"Tren desain interior saat ini bergerak ke arah seamless minimalism. Solid Surface menjadi primadona karena mampu menciptakan tampilan tanpa sambungan yang bersih dan modern," ujar Arip Hidayatullah dalam keterangannya.

Menurut dia, keunggulan solid surface tak hanya terletak pada tampilannya, tetapi juga pada fleksibilitasnya.

"Berbeda dengan material konvensional, fleksibilitasnya memungkinkan desainer mengeksplorasi bentuk-bentuk organik atau melengkung yang sulit dicapai material lain, sehingga estetika rumah terasa lebih personal dan futuristik," kata Arip.

Tak hanya itu, aspek higienitas dan perawatan juga menjadi pertimbangan penting bagi para konsumen.