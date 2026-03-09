Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Tren Hunian Berbasis Golf Course Menguat, PIK2 Hadirkan Kawasan Residensial Premium

Senin, 09 Maret 2026 – 16:07 WIB
Tren Hunian Berbasis Golf Course Menguat, PIK2 Hadirkan Kawasan Residensial Premium - JPNN.COM
Tren hunian berbasis golf course menguat, PIK2 hadirkan kawasan residensial premium. Foto: Dok. PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Tren hunian yang terintegrasi dengan fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau makin berkembang di kota-kota besar.

Konsep tersebut kini juga hadir di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) melalui pengembangan hunian The Golf Signature dan Permata Golf Residences yang berada di sekitar lapangan golf 27 holes berstandar internasional.

Pengembangan hunian berbasis golf course ini dinilai menjadi salah satu pendekatan baru dalam perencanaan kawasan terpadu. Selain menawarkan lingkungan yang lebih hijau, konsep tersebut juga memberikan nilai tambah dari sisi gaya hidup dan investasi properti.

Baca Juga:

Di PIK2, lapangan golf yang menjadi pusat kawasan dirancang dengan standar internasional dan memiliki luas sekitar 102 hektare.

Kehadiran fasilitas olahraga tersebut tidak hanya ditujukan bagi komunitas pecinta golf, tetapi juga menjadi elemen lanskap utama yang memberikan pemandangan terbuka bagi kawasan hunian di sekitarnya.

PIK2 menghadirkan lapangan golf 27 holes berstandar internasional yang dirancang untuk menawarkan pengalaman bermain golf terbaik.

Baca Juga:

Terletak strategis di kawasan premium, lapangan golf ini hanya selangkah dari Permata Golf Residences dan The Golf Signature, kawasan hunian eksklusif yang memberikan kemudahan akses bagi para penghuni.

Dikelilingi oleh pemandangan hijau yang luas, kawasan golf tersebut memadukan desain modern dengan lanskap alam yang tertata rapi.

PIK2 kembangkan hunian The Golf Signature dan Permata Golf Residences yang berada di sekitar lapangan golf 27 holes berstandar internasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  golf  Pantai Indah Kapuk  properti 
BERITA PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp