Tren Kemenangan Persib Dipertaruhkan, Hodak Simpan Skenario Mengejutkan untuk Persita?

Jumat, 26 September 2025 – 19:27 WIB

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Persita Tangerang pada pekan ketujuh Super League 2025/26 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9/2025).

Laga ini bukan sekadar duel biasa, melainkan ujian penting bagi Pangeran Biru untuk menjaga tren kemenangan yang tengah mereka nikmati.

Persib berhasil mencatat dua kemenangan penting di kompetisi domestik, masing-masing melawan Persebaya Surabaya (1-0) dan Arema FC (2-1).

Tantangan dari Persita

Pelatih Persib Bojan Hodak menyadari betul tantangan yang ada di depan mata. Menurutnya, Persita bukan lawan sembarangan.

Klub berjuluk Pendekar Cisadane itu baru saja menunjukkan taringnya seusai menaklukkan Persijap Jepara 2-1.

Tak hanya itu, Persita juga punya modal pemulihan fisik lebih panjang dibanding Maung Bandung yang menjalani jadwal padat.

"Persita punya waktu recovery lebih lama. Kami sudah menyiapkan rotasi, dan itu bukan kendala,” ujar Hodak.

Skenario Kejutan Bojan Hodak

Meski tak banyak bicara detail, Hodak diyakini tengah menyiapkan skenario berbeda untuk meredam agresivitas Persita.