Tren Kenaikan Harga Emas Antam Berlanjut Hari Ini 28 Agustus, Cek Daftarnya

Kamis, 28 Agustus 2025 – 09:05 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Kamis 28 Agustus 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (28/6), harga emas Antam terus mengalami tren kenaikan sejak 26 Agustus 2025.

Kini, harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 4.000 dari semula Rp 1.940.000 menjadi Rp 1.944.000 per gram.

Sementara, harga jual kembali (buyback) sebesar Rp 1.790.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis: