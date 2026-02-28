Tren Olahraga Intens Dorong Kebutuhan Nutrisi Praktis dan Seimbang

jpnn.com, JAKARTA - Tren olahraga di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, khususnya di kalangan masyarakat urban.

Berdasarkan Survei Kedai Kopi 2025, jogging menjadi olahraga favorit masyarakat Indonesia dengan persentase 60,6%.

Sepeda menempati posisi kedua sebesar 9,2%, disusul gym atau fitness sebesar 6%. Fenomena ini turut diperkuat dengan makin banyaknya komunitas lari serta penyelenggaraan event marathon hingga ultra marathon di berbagai kota.

Olahraga kini tidak lagi sekadar aktivitas rekreasi, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup urban.

Namun, olahraga seperti lari dan latihan intensitas tinggi memiliki tuntutan metabolik yang lebih besar, sehingga memerlukan dukungan energi dan pemulihan otot yang optimal.

Tubuh membutuhkan asupan nutrisi yang terukur untuk menjaga stamina, mempercepat pemulihan, dan mempertahankan performa. Dalam hal ini, protein, karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral memegang peranan penting dalam jumlah yang seimbang.

Menurut Nutritionist NutriMotion Zahra Zahirah, kesadaran masyarakat terhadap keseimbangan antara olahraga dan asupan nutrisi makin meningkat.

“Masyarakat kini sudah semakin memahami bahwa olahraga saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan asupan nutrisi yang seimbang. Protein, bersama zat gizi lainnya, berperan penting dalam mendukung aktivitas fisik sekaligus menjaga komposisi tubuh yang optimal. Saat ini, masyarakat tidak hanya bergantung pada pelatih olahraga, tetapi juga mulai berkonsultasi dengan ahli gizi untuk mendapatkan panduan pola makan yang tepat,” ujarnya.