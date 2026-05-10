Tren Olahraga Meningkat, Se’Indonesia Satukan Semangat Kebersamaan Lewat Sepak Bola

jpnn.com, JAKARTA - Olahraga kini resmi menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Survei terbaru Populix 2025 mencatat sebanyak 94 persen masyarakat Indonesia dilaporkan rutin berolahraga setidaknya satu kali dalam seminggu.

Angka ini menunjukkan tingginya minat terhadap gaya hidup aktif yang merambah berbagai lapisan masyarakat.

Tren tersebut terlihat dari menjamurnya berbagai cabang olahraga populer, mulai dari lari, gym, hingga olahraga baru yang tengah naik daun seperti padel.

Olahraga saat ini tidak lagi dipandang sekadar ajang kompetisi atau menjaga kebugaran fisik, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang strategis untuk membangun koneksi, komunitas, dan semangat kebersamaan.

Merespons antusiasme tersebut, Se’Indonesia memperkuat komitmennya di ranah olahraga melalui dukungan terhadap berbagai aktivitas dan komunitas olahraga di Indonesia, mulai dari basket, combat sport, futsal, padel, hingga sepak bola nasional.

Di tengah berkembangnya tren olahraga di Indonesia, sepak bola dinilai tetap memiliki tempat yang spesial di hati masyarakat.

Melansir Country Cassette, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan penggemar sepak bola terbesar di dunia, memperlihatkan bagaimana sepak bola telah berkembang menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Indonesia lintas generasi dan lapisan sosial.

Se’Indonesia juga melihat adanya hubungan antara olahraga dan kebutuhan nutrisi sehari-hari. Melalui menu seperti se’i sapi dan se’i ayam yang kaya protein, Se’Indonesia ingin menghadirkan pilihan hidangan berkualitas yang dapat menjadi bagian dari gaya hidup aktif masyarakat di seluruh

lapisan, baik untuk atlet maupun penikmat olahraga.