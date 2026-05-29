Tren Pengiriman Paket dari Wisatawan Bali Terus Meningkat, Lion Parcel Buka Jaringan Agen

jpnn.com, DENPASAR - Chief Retail Officer Lion Parcel Febri Andika menyampaikan logistik kini menjadi bagian yang semakin dekat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari, termasuk sektor pariwisata.

“Mobilitas wisatawan yang tinggi turut menciptakan kebutuhan pengiriman yang terus meningkat. Kami melihat hal ini bukan hanya menjadi peluang untuk menghadirkan layanan yang memudahkan pelanggan, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat melalui kemitraan agen Lion Parcel,” ucap Febri.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Lion Parcel menghadirkan jaringan agen di berbagai daerah, termasuk di Bali, sebagai garda terdepan dan titik akses layanan bagi pelanggan.

Kehadiran agen ini memudahkan wisatawan dalam mengakses layanan logistik secara lebih dekat dan praktis.

“Melalui kemitraan ini, Lion Parcel mendorong tumbuhnya usaha lokal yang dapat berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pengiriman, khususnya di wilayah dengan aktivitas pariwisata yang tinggi,” jelas Febri.

Muhammad Ekhsan, salah satu agen Lion Parcel di Bali, mengatakan tak hanya wisatawan domestik, turis asing pun kerap menggunakan jasa pengiriman.

Banyak di antaranya memanfaatkan layanan pengiriman internasional untuk mengirimkan produk khas Bali ke negara asal, mulai dari kerajinan tangan, aksesoris, fesyen, hingga suplemen lokal.

“Banyak turis asing yang tinggal cukup lama di Bali lalu mengirimkan produk lokal ke keluarga atau teman di negara asalnya, biasanya kirim ke Australia, Malaysia, Singapura. Customer juga memberikan testimoni positif, baik domestik maupun internasional, kirimannya cepat dan aman katanya,” jelas Ekhsan.