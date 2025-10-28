Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Tren Perawatan Gigi Makin Canggih, Usmile Bawa Teknologi AI

Selasa, 28 Oktober 2025 – 19:30 WIB
Tren Perawatan Gigi Makin Canggih, Usmile Bawa Teknologi AI - JPNN.COM
Tren perawatan gigi makin canggih, usmile hadir dengan membawa teknologi AI. Foto dok. usmile

jpnn.com, JAKARTA - Industri perawatan gigi dan mulut di Indonesia tengah mengalami lonjakan minat, seiring dengan gaya hidup masyarakat yang makin peduli pada kesehatan dan efisiensi.

Berdasarkan data Statista, pasar oral care nasional diperkirakan akan mencapai pendapatan sebesar USD 516,17 juta pada 2025. 

Industri itu mencatat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sebesar 3,41% hingga 2030.

Baca Juga:

Angka itu mencerminkan peluang besar bagi inovasi produk yang lebih pintar dan praktis.

Namun, di balik pertumbuhan pasar, tantangan kesehatan gigi masih cukup serius.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2025 mencatat bahwa 57% penduduk Indonesia di atas usia tiga tahun mengalami masalah seperti plak, gusi berdarah, dan gigi berlubang. 

Baca Juga:

Ironinya, meski 94,7% masyarakat menyikat gigi setiap hari, hanya 2% yang melakukannya dengan teknik yang benar, menurut Riskesdas 2018. 

"Kondisi ini menegaskan perlunya solusi perawatan gigi yang lebih efektif dan cerdas untuk kebiasaan harian masyarakat," kata CEO usmile, Gino, Selasa (28/10).

Tren perawatan gigi makin canggih, usmile hadir dengan membawa teknologi AI yang lebih efektif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perawatan gigi  Usmile  Teknologi AI  sikat gigi 
BERITA PERAWATAN GIGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp