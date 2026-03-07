Tren Skincare Low pH, Dua Facial Foam Baru Hadir untuk Jaga Kulit Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Viva Queen menghadirkan dua produk pembersih wajah terbaru, yakni Pro-Age Advance Facial Foam dan White Advance Facial Foam.

Kehadiran dua facial foam ini melengkapi rangkaian perawatan kulit dari seri Pro-Age Advance dan White Advance yang sebelumnya telah lebih dulu hadir di pasaran.

Kedua produk tersebut diformulasikan sebagai pembersih wajah dengan pH rendah (low pH) serta menggunakan teknologi pembersih berbasis amino acid.

Formulasi ini dirancang untuk membantu membersihkan kotoran pada wajah tanpa menimbulkan sensasi kulit tertarik setelah mencuci muka.

Pro-Age Advance Facial Foam dilengkapi kandungan 3x Ceramide Complex, Snail Mucin filtrate, dan Sodium PCA yang ditujukan untuk membantu menjaga kelembapan kulit.

Produk ini dapat digunakan oleh berbagai jenis kulit, termasuk kulit kering, sensitif, berjerawat, maupun berminyak.

Sementara itu, White Advance Facial Foam mengandung kombinasi Vitamin C dengan tingkat kemurnian tinggi, Niacinamide, serta Collagen.

Kandungan tersebut ditujukan untuk membantu merawat tampilan kulit agar terlihat lebih cerah dan tetap terjaga kelembapannya.