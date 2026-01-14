Tren Snackperience Meningkat, Taro Pokemon Gebrak CFD Jakarta Lewat Aksi Brewek Massal

jpnn.com, JAKARTA - Industri makanan ringan di Indonesia tengah mengalami pergeseran tren seiring dengan perkembangan pesat media sosial. Saat ini, konsumen tidak lagi hanya mencari rasa saat memakannya, tetapi juga memburu pengalaman unik atau snackperience.

Berdasarkan tren pasar terkini, kolaborasi antara merek legendaris dengan Intellectual Property (IP) populer menjadi daya tarik utama, terutama bagi generasi milenial dan gen z yang mencari sisi nostalgia sekaligus kolektibilitas dalam setiap kemasan produk.

Fenomena ini terlihat jelas di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (11/1). Ratusan pengunjung memadati area Gapura Gelora Bung Karno untuk menyaksikan peluncuran kolaborasi strategis antara camilan legendaris, Taro, dengan ikon pop kultur dunia, Pokemon.

"Pemilihan Pokemon didasari oleh kekuatan karakter tersebut yang mampu menembus batas usia," kata Senior Brand Manager Taro FKS Food Sejahtera, Dwiki Akbar Sukmadi Candra dalam keterangannya dikutip Rabu (14/1).

Mengusung tema “Brewek Taronya, Tangkap Pokemonnya”, acara ini memperkenalkan istilah "Brewek"sebuah istilah yang populer di komunitas gim untuk aktivitas membuka kemasan (unboxing). Puncak acara ditandai dengan pembukaan kemasan Taro raksasa di panggung utama, yang diikuti dengan pembagian ratusan bungkus camilan kepada peserta CFD.

Tidak hanya sekadar mencicipi produk, pengunjung antusias berburu 16 stiker karakter Pokemon edisi spesial yang tersebar secara acak di dalam kemasan. Hal ini sejalan dengan tren collectible items yang sedang digandrungi masyarakat Indonesia.

"Kami melihat Pokemon sebagai IP yang juga legendaris, sama seperti Taro yang sudah 40 tahun hadir di Indonesia. Kolaborasi lintas generasi menjadi fondasi utama kami," ujar Dwiki.

Ia menambahkan, CFD dipilih sebagai lokasi grand launching karena menjadi titik temu berbagai komunitas dan keluarga, memungkinkan terjadinya interaksi langsung (activity-based campaign) yang tidak bisa didapatkan melalui iklan televisi atau digital semata.