JPNN.com - Otomotif - Modifikasi

Tren Warna Modifikasi Mobil dan Motor pada 2026, Simak Nih!

Jumat, 09 Januari 2026 – 14:17 WIB
Salah satu kontes modifikasi mobil di Indonesia. Foto: dok for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Tren modifikasi mobil dan motor tak pernah lepas dari urusan warna. Memasuki 2026, pemilihan cat kembali menjadi elemen krusial untuk menentukan karakter kendaraan.

Apakah kendaraanmu pengin tampil mencolok hingga mempertahankan aura klasik?

National Head Technical and Body Repair Penta Prima Paint, Hermanto memprediksi warna-warna candy tone masih akan menjadi primadona di kalangan modifikator.

Warna tersebut dikenal mampu menghadirkan kesan mewah, hidup, dan atraktif, baik untuk motor maupun mobil.

“Warna candy tone merupakan warna yang tepat untuk pencinta modifikasi motor dan mobil,” ujar Hermanto saat ditemui di Jakarta.

Menurutnya, tampilan candy tone akan makin maksimal jika dipadukan dengan lapisan pernis atau clear coat mengilap.

Efek kilau tersebut membuat warna terlihat lebih dalam dan segar, sekaligus mempertegas detail bodi kendaraan.

Namun, di tengah dominasi warna-warna mencolok, warna base atau bawaan pabrik justru mulai kembali dilirik.

