Trend Maker Summit 2025, Ruang Inspirasi Bagi Para Pemimpin Industri

jpnn.com, JAKARTA - Katadata Indonesia berkolaborasi dengan OMG Consulting dan Trendwatching - salah satu firma tren konsumen terkemuka di dunia sejak 2002 - menghadirkan Trend Maker Summit 2025.

Adapun konferensi ini akan diadakan di Jimbaran, Bali pada 27-28 November 2025.

Pendiri OMG Consulting Yoris Sebastian mengungkapkan Trend Maker Summit 2025 adalah ruang inspirasi dan pembelajaran bagi para pemimpin industri di tengah perubahan global yang berlangsung begitu cepat.

Sebab, pelaku bisnis Indonesia dituntut untuk terus beradaptasi dengan tren, inovasi, dan pola konsumsi baru yang muncul di berbagai belahan dunia.

"Trend Maker Summit 2025 juga menjadi ajang bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah berhasil menciptakan inovasi nyata, memberikan dampak positif, dan menunjukkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional," kata Yoris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/10).

Selain itu, ajang ini juga sekaligus merayakan tren dan inovasi dari Indonesia.

Baca Juga: Asia Healthcare Summit 2025 Dorong Digitalisasi Kesehatan di Indonesia

“Konferensi ini menjadi wadah pertemuan di mana keahlian global berpadu dengan peluang lokal, memungkinkan bisnis, pembuat kebijakan, dan inovator untuk memahami dan bertindak atas kekuatan yang membentuk masa depan. Trend Maker Summit ini juga bertujuan untuk membekali peserta dengan visi dan strategi yang dapat diterapkan,” ujar Yoris

Yoris menambahkan Trend Maker Summit merupakan konferensi pertama di Indonesia yang merayakan inovasi yang dilakukan oleh merek lokal.