Tri Kembali Gelar Kebut Hadiah BombasTri, Berhadiah Utama Mobil Listrik

Sabtu, 20 September 2025 – 15:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri kembali menggelar program Kebut Hadiah BombasTri.

Program ini menawarkan ribuan hadiah menarik, mulai voucher belanja, konsol game, hingga hadiah utama mobil listrik.

BombasTri tahun ini hadir dengan konsep lebih istimewa, yakni Serbu Hadiahnya, Double Kesempatannya, memberikan peluang ganda bagi pelanggan untuk memenangkan hadiah impian.

Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Bilal Kazmi menjelaskan program ini akan berlangsung mulai 1 September hingga 31 Desember 2025.

"Tri selalu menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama. Kepercayaan mereka adalah fondasi perjalanan kami, dan BombasTri merupakan wujud nyata apresiasi atas loyalitas tersebut," kata Kazmi di Gambir, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Kazmi menambahkan program ini sejalan dengan komitmen Tri untuk terus menghadirkan layanan yang lebih hemat dengan sinyal cepat.

Melalui program ini pula, pihaknya pengin mempererat hubungan dengan masyarakat dan menciptakan pengalaman berkesan bagi pelanggan.

"Tahun ini, BombasTri hadir lebih besar dan lebih seru dengan double kesempatan menang," ujarnya.