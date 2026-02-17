Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Tri-Sport Series 2026 Jadi Ajang Pembinaan Atlet Muda Berbakat

Selasa, 17 Februari 2026 – 18:46 WIB
Memasuki tahun kedua penyelenggaraannya, TBD (Triathlon Event Management) berkolaborasi dengan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sukses menggelar Tri-Sport Series 2026. Foto dok. TBD

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki tahun kedua penyelenggaraannya,  Triathlon Event Management (TBD) berkolaborasi dengan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sukses menggelar Tri-Sport Series 2026.

Perhelatan multisport ini berlangsung di Jimbaran Resto, Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

"Ajang ini bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan misi besar untuk memperkenalkan olahraga multisport kepada masyarakat luas sekaligus menjadi kawah candradimuka bagi pembinaan atlet muda di DKI Jakarta," kata Ketua Umum Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Provinsi DKI Jakarta, Michelle Surjaputra, Selasa (17/2).

Tahun ini, Tri-Sport Series menghadirkan tiga disiplin Utam,a yaitu Triathlon, Duathlon, dan Aquathlon.

Tercatat lebih dari 750 peserta, mulai dari atlet lokal hingga internasional, bersaing memperebutkan podium di berbagai kategori usia. 

"Tidak hanya peserta, kemeriahan acara juga menarik perhatian lebih dari 2.500 pengunjung yang memadati area Ancol," ujarnya.

Michelle Surjaputra, menegaskan bahwa acara ini adalah batu loncatan penting bagi atlet junior. Sekalian juga memberikan platform bagi atlet junior untuk menunjukkan bakat mereka. 

"Kami berharap ajang ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk lebih mencintai olahraga yang menantang, tetapi menyenangkan ini," ucap Michelle.

Tri-Sport Series 2026 menjadi ajang pembinaan atlet muda berbakat serta mencintai olahraga yang menantang, tetapi menyenangkan.

