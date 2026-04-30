Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara Lewat Bansos & Senam Sehat

jpnn.com, ACEH UTARA - Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tri Tito Karnavian menyalurkan bantuan sosial dan kegiatan senam sehat bersama anak-anak sekolah dasar di Langkahan, Aceh Utara.

Kegiatan itu untuk mendorong pemulihan warga hunian sementara (huntara) Aceh Utara.

Senam sehat dipimpin langsung oleh Pengurus Pusat (PP) Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi).

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri menegaskan kehadiran TP PKK dan Tim Pembina Posyandu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pemulihan.

Kunjungan ini bertepatan pula dengan Peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026.

“Saya memilih tempat ini karena Hari Posyandu ini penting buat kita semua. Sebab pelayanan Posyandu ini menyentuh sampai tingkat-tingkat di bawah yaitu desa-desa,” katanya pada kegiatan Pemberian Bantuan TP Posyandu dan TP PKK Pusat serta Senam Bersama di Huntara Desa Tanjung Dalam Selatan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Rabu (29/4).

Dia menjelaskan posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi telah berkembang menjadi wadah pelayanan terpadu di tingkat desa yang mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).