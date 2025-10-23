Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tri Tito Karnavian Dorong PKK Bersinergi dengan Pemda Dukung Kesejahteraan Masyarakat

Kamis, 23 Oktober 2025 – 17:12 WIB
Tri Tito Karnavian Dorong PKK Bersinergi dengan Pemda Dukung Kesejahteraan Masyarakat - JPNN.COM
Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tri Tito Karnavian saat hadir pada kegiatan Sinergitas TP PKK Pusat dan TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangkaraya, Rabu (22/10). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, PALANGKARAYA - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara TP PKK dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program-program kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Tri saat memberikan sambutan pada kegiatan Sinergitas TP PKK Pusat dan TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangkaraya, Rabu (22/10).

Tri menjelaskan TP PKK memiliki keunikan sebagai organisasi masyarakat mitra pemerintah yang memiliki dasar hukum kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perpres tersebut.

Baca Juga:

“Keberadaan kita saat ini ada di dalam pemerintahan pusat maupun daerah," kata Tri kepada seluruh kader PKK.

Karena itu, lanjut Tri, susunan pengurus dan program-program PKK diakomodir dalam program pemerintah, yaitu dengan adanya APBN dan APBD.

"Sehingga pelaksanaan programnya didukung penuh oleh pemerintah daerah,” imbuhnya.

Baca Juga:

Tri juga menyampaikan apresiasinya atas jalinan kerja sama yang baik antara pemerintah dan TP PKK.

Menurut Tri, posisi Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di daerah yang berasal dari pendamping kepala daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas.

Ini penegasan Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian saat menghadiri kegiatan Sinergitas TP PKK Pusat dan TP PKK Provinsi di Palangkaraya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tri Tito Karnavian  TP PKK  Kesejahteraan Masyarakat  PKK  Posyandu  Pemda  kader pkk 
BERITA TRI TITO KARNAVIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp