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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tri Tito Karnavian Puji Langkah Belu Mulai Registrasi Posyandu 6 SPM

Senin, 29 Juni 2026 – 12:49 WIB
Tri Tito Karnavian Puji Langkah Belu Mulai Registrasi Posyandu 6 SPM - JPNN.COM
Ketua Umum Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tri Tito Karnavian mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Belu yang mulai meregistrasi Posyandu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Foto: Kemendagri

jpnn.com, BELU - Ketua Umum Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tri Tito Karnavian mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Belu yang mulai meregistrasi Posyandu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurutnya, registrasi menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. 

Apresiasi tersebut disampaikan Tri Tito saat menghadiri Temu Kader dan Pelayanan Posyandu 6 Bidang SPM di Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/6/2026). 

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Dia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Belu yang telah meregistrasi 35 Posyandu.

Dia mengungkapkan registrasi tidak hanya menjadi pendataan administratif, tetapi juga menandai kesiapan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan enam bidang SPM. 

“(Saya) mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Ketua Pembina (Posyandu) Kabupaten Belu yang hari ini sudah meregistrasi sebanyak 35 Posyandu ke pusat. Karena dengan adanya registrasi ini, sehingga membuat Posyandu tersebut sah menjadi Posyandu yang melayani enam [bidang] SPM,” ujarnya. 

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Dia menjelaskan, selama ini Posyandu lebih dikenal sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, dan lansia. 

Padahal, melalui transformasi Posyandu, layanan tersebut kini diperluas sehingga mencakup enam bidang pelayanan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, hingga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 

TP Posyandu Tri Tito Karnavian memuji langkah Pemkab Belu yang mulai meregistrasi Posyandu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

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TAGS   Kemendagri  Posyandu  Tri Tito Karnavian  pendidikan  Standar Pelayanan Minimal 
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