Triathlon Ramah Pemula Kembali Digelar di GBK, Sasar Generasi Muda

Jumat, 01 Mei 2026 – 15:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ajang triathlon ramah pemula kembali digelar di Jakarta melalui perhelatan Sequis Triathlon Buddies 14th Anniversary.

Kegiatan ini akan berlangsung pada 9 Mei 2026 di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Event tersebut diselenggarakan oleh komunitas Triathlon Buddies dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-14.

Kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang bertujuan memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga triathlon.

Pada tahun ini, PT Asuransi Jiwa Sequis Life hadir sebagai pendukung utama. Kolaborasi ini dinilai selaras dengan semangat hidup sehat dan aktif yang ingin didorong kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

President Director & CEO Sequis Life Ted Margono, mengatakan bahwa olahraga merupakan bagian penting dari upaya preventif dalam mengelola risiko kesehatan.

“Perlindungan finansial melalui asuransi tidak terlepas dari kesadaran hidup sehat dan berolahraga,” ujarnya.

Dia menambahkan, kombinasi antara kesehatan fisik dan kesiapan finansial menjadi fondasi penting untuk menghadapi masa depan.