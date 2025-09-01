Trik Jitu Persib Bandung Dapatkan Pemain Incaran Sekelas Thom Haye

jpnn.com - Persib Bandung berhasil memboyong sejumlah pemain top level dalam bursa transfer Super League 2025/26.

Menjelang penutupan transfer window, Persib mendatangkan empat pemain baru, yakni Federico Barba, Andrew Patrick Jung, Thom Haye, dan Eliano Reijnders.

Federico Barba merupakan bek asal Italia yang berlanglang buana di sejumlah klub Serie A, seperti AS Roma dan Como.

Adapun Thom Haye dan Eliano Reijnders adalah penggawa berlabel Timnas Indonesia. Kedatangan mereka akan memperkuat kedalaman skuad Perisb menghadapi dua kompetisi resmi, BRI Super League dan AFC Champions League 2 (ACL 2).

Pelatih Persib Bojan Hodak menyambut senang keberhasilan mendapatkan pemain incaran untuk musim 2025/26.

Namun, Hodak mengatakan tidak mudah mendapatkan pemain yang menjadi buruan sejak awal. Apalagi, Persib harus bersaing dengan tim lain untuk mengamankan tanda tangan mereka.

"Lihat, semua pasti mencari dan membutuhkan pemain yang bagus. Di awal pembicaraan pada transfer window, mereka meminta (kontrak) yang sangat tinggi," kata pelatih asal Kroasia ini, dikutip Senin (1/9/2025).

"Lalu, ketika transfer window akan ditutup dan tidak banyak klub yang masih mencari pemain, kami bisa mendapatkan apa yang kami mau,” sambungnya.