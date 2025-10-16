Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tring! Tembus 1 Juta Pengguna, Pegadaian Apresiasi Loyalitas Nasabah

Kamis, 16 Oktober 2025 – 22:22 WIB
Tring! Tembus 1 Juta Pengguna, Pegadaian Apresiasi Loyalitas Nasabah - JPNN.COM
Peluncuran Tring! By Pegadaian di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu (8/10). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Super Apps, Tring! by Pegadaian, kini berhasil menembus angka satu juta pengguna terdaftar.

Pencapaian ini diraih hanya dalam waktu singkat sejak peluncuran resminya, pada Rabu (8/10) lalu.

Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan dan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap ekosistem emas dan layanan keuangan digital Pegadaian.

Baca Juga:

Aplikasi ini dirancang sebagai solusi untuk mengintegrasikan seluruh layanan Pegadaian, yang sebelumnya tersedia di aplikasi Pegadaian Digital dan Pegadaian Syariah Digital.

Berbagai produk bisa diakses satu pintu melalui Tring!, mulai dari Tabungan Emas, Cicil Emas, Gadai, hingga berbagai layanan pembayaran dan pembiayaan.

Keberhasilan mencapai 1 juta pengguna menjadi validasi atas strategi Pegadaian dalam menghadirkan ekosistem digital yang berpusat pada pengalaman nasabah (Customer Experience), dengan menjawab kebutuhan nasabah modern yang mendambakan kecepatan, keamanan, dan kemudahan transaksi finansial dalam genggaman.

Baca Juga:

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pengguna Tring!.

"Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 1 juta pengguna Tring! yang telah bergabung dalam keluarga besar digital Pegadaian. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata bahwa kami berhasil menjembatani layanan gadai dan emas dengan teknologi terkini," ujar Selfie.

Sebagai bagian dari Danantara, Pegadaian menjamin keamanan dan memberikan ketenangan bagi pengguna di tengah maraknya kasus penipuan digital.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pegadaian  PT Pegadaian  Nasabah Pegadaian  emas  emas pegadaian 
BERITA PEGADAIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp