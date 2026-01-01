Tring! x Festiloka Panggung Nusantara 2026 di Sarinah, Doa Lintas Agama Hingga Donasi untuk Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - PT Sarinah sukses mengadakan Tring! x Festiloka Panggung Nusantara 2026 pada Rabu, 31 Desember 2025.

Acara tersebut merupakan perayaan pergantian tahun yang tidak hanya menghadirkan hiburan dan ekspresi budaya, tetapi juga menempatkan nilai kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan sebagai inti acara.

Diselenggarakan bertepatan dengan Car Free Night, rangkaian kegiatan di Panggung Sarinah tercatat dikunjungi hingga 160.000 orang sepanjang malam pergantian tahun.

Direktur Utama PT Sarinah, Raisha Syarfuan, menyampaikan bahwa Festiloka Panggung Nusantara 2026 dirancang sebagai ruang kebersamaan yang memberi makna lebih dalam pada momen pergantian tahun.

“Di tengah suka cita pergantian tahun, Sarinah memilih untuk menutup tahun dengan ajakan untuk melakukan refleksi dan membangun empati. Kami ingin menghadirkan perayaan yang bukan hanya meningkatkan kebersamaan, tetapi juga bermakna, mengajak masyarakat untuk sejenak berhenti, mendoakan, dan menunjukkan kepedulian kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ungkap Raisha Syarfuan dalam keterangan resmi.

Sebagai penutup rangkaian acara, Sarinah mengajak seluruh pengunjung memasuki momen refleksi melalui doa bersama lintas agama yang dipimpin oleh enam pemuka agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Momen sakral tersebut secara khusus dihadirkan untuk menggantikan tradisi hitung mundur (countdown) pergantian tahun dan dilaksanakan dalam suasana moment of silence.

Seluruh pengunjung diajak untuk hening sejenak, menundukkan kepala, serta mendoakan para korban bencana alam di Sumatera dan berbagai wilayah lain di Indonesia, sekaligus meneguhkan semangat persatuan dan kemanusiaan.