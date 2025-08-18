Trio Tim Terpuruk: PSBS Biak, Dewa United, dan Persita Tangerang Masih Nirpoin
jpnn.com - PSBS Biak kembali gagal meraih kemenangan setelah kalah dari Borneo FC pada pekan kedua BRI Super League 2025/26.
Skuad asuhan Divaldo Alves bertekuk lutut dengan skor tipis 0-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (18/8/2025).
Jala gawang PSBS yang dikawal Kadú Monteiro bobol melalui tendangan penalti Mariano Peralta pada menit ke-29.
Borneo FC mendapatkan hadiah penalti setelah Nurhidayat Haji Haris melanggar Juan Villa di kotak terlarang.
Skor 1-0 keunggulan Pesut Etam -julukan Borneo FC- bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga.
PSBS Masih Nirpoin
Hasil ini membuat PSBS Biak masih belum mampu meraih kemenangan di Super League 2025/26.
Pada laga pembuka, tim asal kota Karang Panas itu hancur lebur di tangan Arema FC dengan skor 1-4.
Juara Liga 2 musim 2023/24 itu harus segera bangkit untuk meraih poin perdana. Selanjutnya, M Tahir dan kolega akan bersua Persis Solo di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (23/8/2025) mendatang.