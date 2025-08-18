Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Trio Tim Terpuruk: PSBS Biak, Dewa United, dan Persita Tangerang Masih Nirpoin

Senin, 18 Agustus 2025 – 22:23 WIB
Skuad PSBS Biak saat berlatih di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Foto: Dokumentasi PSBS Biak

jpnn.com - PSBS Biak kembali gagal meraih kemenangan setelah kalah dari Borneo FC pada pekan kedua BRI Super League 2025/26. 

Skuad asuhan Divaldo Alves bertekuk lutut dengan skor tipis 0-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (18/8/2025).

Jala gawang PSBS yang dikawal Kadú Monteiro bobol melalui tendangan penalti Mariano Peralta pada menit ke-29.

Borneo FC mendapatkan hadiah penalti setelah Nurhidayat Haji Haris melanggar Juan Villa di kotak terlarang.

Skor 1-0 keunggulan  Pesut Etam -julukan Borneo FC- bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga.

PSBS Masih Nirpoin

Hasil ini membuat PSBS Biak masih belum mampu meraih kemenangan di Super League 2025/26.

Pada laga pembuka, tim asal kota Karang Panas itu hancur lebur di tangan Arema FC dengan skor 1-4.

Juara Liga 2 musim 2023/24 itu harus segera bangkit untuk meraih poin perdana. Selanjutnya, M Tahir dan kolega akan bersua Persis Solo di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (23/8/2025) mendatang.

