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Trisno Bassist PAS Band Meninggal di Bandung

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 18:57 WIB
Trisno Bassist PAS Band Meninggal di Bandung - JPNN.COM
Trisno Pas Band. Foto: Instagram/tris_noize

jpnn.com, BANDUNG - Industri musik Tanah Air berduka. Bassist PAS Band, Bambang Sutrisno atau yang akrab disapa Trisno, meninggal dunia di usia 55 tahun. 

Trisno meninggal di Kota Bandung pada Sabtu (1/8/2026) sore. 

Informasi tersebut dibenarkan oleh manajer PAS Band, Andrian Ramdany. 

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"Betul (meninggal dunia)," kata Andrian saat dikonfirmasi.

Andrian tidak merinci perihal kronologi atau penyebab meninggalnya Trisno.

Hanya saja, ia memberikan alamat rumah duka yang bertempat di kawasan Laswi, Kota Bandung. 

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"Jalan Babakan Garut, RT 01 RW 09, Laswi," singkatnya. 

Sementara itu, akun resmi PAS Band sempat mengunggah foto emoji menangis dengan latar hitam tanpa konteks.

Bassist PAS Band, Bambang Sutrisno meninggal dunia di Bandung. Sebelumnya, kondisi kesehatan Trisno dikabarkan menurun karena komplikasi penyakit.

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TAGS   Pas Band  Bandung  Bambang Sutrisno  Bassist PAS Band 
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