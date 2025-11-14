Triumph Rilis Tiger 900 & 1200 Edisi Khusus, Fitur Baru Bikin Ganas

Jumat, 14 November 2025 – 14:59 WIB

jpnn.com - Triumph Tiger 900 Alpine dan Tiger 900 Desert Edition, seperti ingin mengirim pesan sederhana tetapi tegas: petualangan tak pernah berhenti.

Tidak itu saja, Triumph juga memperkenalkan versi penyegaran Tiger 1200 Alpine dan Desert.

Dua edisi spesial itu akan mulai mengisi showroom Triumph pada Januari 2026.

Seperti tradisi Triumph, edisi khusus hadir dengan paket peningkatan fitur yang membuat motor terasa lebih matang, tanpa mengubah karakter mekanis yang sudah kuat.

Tiger 900 Alpine & Desert Edition

Kedua model merupakan turunan dari GT Pro dan Rally Pro, masih mengandalkan mesin triple T-plane 888cc yang terkenal responsif.

Tenaga 106 bhp dan torsi 66 lb-ft tetap menjadi menu utama—cukup untuk melahap touring panjang maupun jalur tanah berbatu dalam sekali sentuh throttle.

Namun, Triumph menyisipkan “bumbu baru” yang membuatnya berbeda dari model standar: