Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition: Hanya 1 Unit di Dunia

jpnn.com - Triumph Motorcycles membuat kejutan lewat sebuah mahakarya yang eksklusif, yaitu Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition.

Motor premium bergaya retro itu tidak hanya membawa penampilan spesial, tetapi juga sangat terbatas, satu unit di dunia.

Model berangkat dari Speed Twin 1200 Cafe Racer yang sebelumnya diproduksi 800 unit secara global.

Namun, versi DGR Edition hadir dengan pendekatan berbeda: bukan untuk dijual, melainkan dijadikan hadiah utama dalam ajang The Distinguished Gentleman’s Ride 2026.

Secara visual, sentuhan paling mencolok ada pada penggunaan jok berbahan Harris Tweed—kain tenun premium khas Outer Hebrides, Skotlandia.

Material yang diaplikasikan mempertegas aura klasik dan nilai artistik motor secara keseluruhan.

Detail angka “15” berwarna emas yang tersemat di bawah jok makin menegaskan identitas uniknya.

Di balik tampilannya yang istimewa, sektor performa tetap mengandalkan basis mesin 1.200 cc-nya mampu menyemburkan tenaga hingga 105 bhp dengan torsi 83 lb-ft.