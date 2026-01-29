Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer, Kolektor Silakan Merapat, Terbatas!

Kamis, 29 Januari 2026 – 06:05 WIB

jpnn.com - Triumph Motorcycles meluncurkan New Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition, motor eksklusif yang merayakan budaya balap jalanan klasik.

Diproduksi terbatas hanya 800 unit di seluruh dunia, model langsung masuk radar para kolektor dan pencinta motor premium.

Daya tarik utamanya terletak pada detail visual yang dikerjakan dengan sangat personal.

Skema warna khas dipadukan dengan aksen garis emas buatan tangan, dikerjakan langsung oleh pengrajin ahli di pabrik Triumph.

Setiap unit juga dibekali nomor seri unik yang terukir di bagian top yoke, identitas eksklusif sebagai satu dari 800 mahakarya.

Aura cafe racer makin kuat lewat perubahan ergonomi.

Setang clip-on yang lebih rendah menghadirkan posisi berkendara agresif, selaras dengan filosofi balap era 1960-an.

Jok tunggal dengan bullet-cowl di buritan menambah kesan retro minimalis yang tegas dan berkarakter.