Triumph Thruxton 400, Cafe Racer Mesin Menengah

Jumat, 08 Agustus 2025 – 13:42 WIB
Cafe racer Triumph Thruxton 400. Foto: triumph

jpnn.com - Triumph Motorcycle meluncurkan motor bergaya cafe racer mesin menengah, yaitu Thruxton 400.

Thruxton 400 menjadi anggota baru dalam jajaran Modern Classic 400cc dari Triumph, melengkapi model Speed 400 dan Scrambler 400 X.

Triumph Thruxton 400 menjadi jawaban untuk pengendara yang menginginkan gaya balap cafe racer orisinal, tetapi tetap mengusung teknologi terbaru.

Cafe racer asal Inggris itu menampilkan karakter khas cafe racer dengan setang jepit, tangki bahan bakar dengan lekukan ergonomis, serta jok belakang bergaya peluru.

Rangka baru mengikat mesin silinder tunggal TR-Series 398 cc yang mampu menghasilkan tenaga 42 Hp.

Mesin dirancang untuk memberikan performa yang responsif dan bertenaga di berbagai kondisi jalan.

Memastikan pengendalian optimal, suspensi disetel agar pengendara mudah mendapatkan kontrol yang presisi dan stabilitas baik.

Sejumlah fitur modern menghasilkan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman, melalui sistem throttle elektronik Ride-by-Wire, traction control yang bisa dinonaktifkan, serta kopling torque-assist.

TAGS   Triumph  Triumph Thruxton 400  Cafe racer Triumph  Motor Triumph  harga motor triumph 
