Triumph Trident 800: Mesin Tiger Gaya Streetfighter

jpnn.com - Triumph kembali memberi kejutan. Kali ini bukan lewat moge supermahal atau edisi terbatas, melainkan dari segmen paling ramai dan panas: naked sport 800 cc.

Namanya Trident 800, motor baru yang siap menantang dominasi Yamaha MT-09 dan Kawasaki Z900—dua entitas yang selama ini jadi patokan “fun to ride” di kelas menengah.

Menariknya, Triumph tak sekadar menaikkan kapasitas mesin dari Trident 660. Mereka membangun ulang semuanya dari nol.

Mulai dari sasis, suspensi, intake, hingga knalpot, semuanya baru.

Tetap mengusung gaya khas Triumph—lampu bulat retro-modern dan ekor pendek bergaya roadster—Trident 800 punya jiwa yang sama sekali berbeda.

Mesinnya diambil dari Tiger Sport 800, tiga silinder berkapasitas 798 cc yang di-tuning ulang agar lebih responsif di putaran menengah.

Hasilnya? 113 Hp pada 10.750 rpm dan torsi 62 lb.ft pada 8.500 rpm—figura yang menempatkan Trident 800 tepat di tengah: cukup bertenaga untuk sirkuit dan tetap jinak untuk harian.

Suspensi Showa 41 mm Big Piston Fork (SFF-BP) di depan dan monoshock adjustable di belakang membuatnya terasa premium.