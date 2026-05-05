Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Triwulan I 2026, Bea Cukai Bengkulu Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 612 Juta

Selasa, 05 Mei 2026 – 09:54 WIB
Triwulan I 2026, Bea Cukai Bengkulu Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 612 Juta - JPNN.COM
Bea Cukai Bengkulu menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 612 juta melalui penindakan barang ilegal sepanjang Triwulan I 2026. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BENGKULU - Bea Cukai Bengkulu telah mengungkap berbagai kasus peredaran barang ilegal sepanjang triwulan I 2026 dengan total nilai barang mencapai Rp 974.693.340 dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp612.283.224.

Kepala Kantor Bea Cukai Bengkulu Nazwar menyampaikan penindakan di triwulan I 2026 mencakup penindakan atas barang kena cukai hasil tembakau/rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, dan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP).

"Kami juga mengamankan berbagai obat-obatan terlarang yang berpotensi membahayakan masyarakat," kata Nazwar dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Baca Juga:

Nazwar mengatakan pihaknya telah menyerahterimakan barang bukti hasil penindakan, berupa NPP dan obat-obatan terlarang lainnya kepada instansi yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum dalam memberantas peredaran barang ilegal di wilayah Bengkulu," tegas Nazwar.

Dia juga menegaskan Bea Cukai Bengkulu akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya.

Baca Juga:

Upaya ini dilakukan guna menutup celah masuknya barang ilegal dan terlarang ke wilayah Bengkulu.

Selain melindungi masyarakat dari dampak negatif barang berbahaya, langkah penindakan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

Bea Cukai Bengkulu menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 612 juta melalui penindakan barang ilegal sepanjang Triwulan I 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai Bengkulu  Kerugian Negara  penindakan barang ilegal  triwulan I  Bea Cukai 
BERITA BEA CUKAI BENGKULU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp