JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Triwulan II 2026 Bisnis Batu Bara Meningkat, Kinerja KAI Logistik Lampaui Target

Sabtu, 30 Mei 2026 – 13:00 WIB
PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik). Foto dok Kalog

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik pada triwulan kedua 2026 mencatatkan geliat kinerja khususnya segmen penanganan batu bara yang dilayani melalui KALOG Pro.

Momentum positif tersebut didorong kinerja dengan capaian volume tertinggi pada April 2026 sebesar 936.244 ton, atau meningkat lebih dari 11% dibandingkan bulan sebelumnya Maret 2026 yang berada di kisaran 847 ribu ton.

Kinerja tersebut juga melampaui 21% dari target April 2026, mencerminkan meningkatnya aktivitas distribusi komoditas energi strategis melalui moda perkeretaapian.

Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan menuturkan capaian ini menunjukkan mulai menguatnya pergerakan bisnis batu bara pada triwulan kedua, sekaligus menjadi indikator meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap moda kereta api sebagai solusi logistik yang andal, efisien, dan berkelanjutan.

"Peningkatan volume pada April menjadi sinyal positif terhadap penguatan aktivitas distribusi batu bara. Selain dipengaruhi kebutuhan energi yang tetap kuat, capaian ini juga merupakan hasil strategi perusahaan dalam memperkuat kapasitas layanan melalui optimalisasi infrastruktur terminal bongkar muat," ujar Yuskal.

Salah satu strategi yang menjadi mendorong peningkatan tersebut adalah pengoperasian Container Yard (CY) 2 Merapi sejak Maret 2026.

Kehadiran infrastruktur ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat kapasitas layanan angkutan batu bara sekaligus meningkatkan kelancaran arus logistik di wilayah operasional.

CY 2 Merapi diproyeksikan mampu melayani sekitar 730 rangkaian kereta api per tahun.

KAI Logistik akan terus beradaptasi terhadap kebutuhan industri melalui penguatan infrastruktur dan layanan yang semakin andal.

KAI Logistik  KALOG  KAI  batu bara  Kalog Pro 
