Triwulan III 2025, Pertamina NRE Catat Kinerja Solid, Capaian di Atas Target

Jumat, 31 Oktober 2025 – 12:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menutup triwulan ketiga tahun 2025 dengan kinerja operasional dan keuangan yang solid dengan capaian di atas target.

Total produksi listrik konsolidasi Pertamina NRE mencapai 6.524.753 Megawatt hour (MWh) atau lebih tinggi 19,2 persen dari target RKAP Triwulan III 2025.

Peningkatan signifikan ini terutama didorong kinerja optimal afiliasi Pertamina NRE, PT Jawa Satu Power (JSP) yang membukukan produksi sebesar 2.690.693 MWh atau 48 persen di atas target.

Baca Juga: Pertamina NRE Mendorong Ketahanan Energi dengan EBT dan Transisi yang Lebih Efisien

Produksi listrik dari (PGE) juga memberikan kontribusi besar dengan produksi 3.745.357 MWh atau melampaui 5 persen dari target.

Sementara itu, Pertamina Power Indonesia (PPI) mencatat produksi 88.703 MWh, mendekati target 90.166 MWh.

Kapasitas terpasang Pertamina NRE secara kumulatif mencapai 3.083 Megawatt (MW), meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Peningkatan ini dikontribusikan dari afiliasi Pertamina NRE, CREC yang berhasil commercial operation date PLTS baseload berkapasitas 197 MW dan battery energy storage system (BESS) berkapasitas 320 MWh pada September lalu, sehingga total kapasitas terpasang dari CREC hingga triwulan III mencapai 526 MW.

Berkat tambahan dari proyek-proyek baru — termasuk CREC (Palawan’s Project) dengan kapasitas 526 MW.