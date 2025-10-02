Triyasa Raih Gold Award Pada Ajang Continuous Improvement Conference 2025

Kamis, 02 Oktober 2025 – 20:49 WIB

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Triyasa Propertindo (Triyasa) yang merupakan bagian dari Grup MahaDasha, meraih Gold Award pada ajang Continuous Improvement Conference (CIC) 2025.

Ajang CIC itu berlangsung di Yogyakarta pada 16 hingga 18 September 2025 mendatang.

Dalam konferensi yang diikuti oleh 95 tim dari 51 perusahaan, Triyasa tampil melalui tim ASMARA, yang mempresentasikan proyek berjudul “Streamlining Home Selling Process in Samira Regency and ASMARA (Application Sales Marketing of Samira) Development”.

Baca Juga: Triyasa Propertindo Bangga Dapat Turut Berkontribusi Dalam Revitalisasi Kota Tua Jakarta

Proyek tersebut menggunakan pendekatan Design Thinking dan bersaing dengan 10 tim lain yang mengusung metode serupa.

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Triyasa terhadap nilai-nilai inti perusahaan, khususnya dalam mendorong pengembangan berkelanjutan dan inovasi proses bisnis,” ujar Direktur Triyasa M. Iqbal Prasetyo Utomo dalam keterangannya, pada Kamis (2/10).

CIC adalah merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh PQM Consultants, sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang aktif membangun budaya mutu melalui keterlibatan karyawan dalam kegiatan improvement.

Tahun ini, CIC dihadiri oleh 264 peserta, dengan berbagai metode yang digunakan seperti PDCA, Design Thinking, DMAIC, 5S, SS, TPM, dan LEAN.

Adapun, Triyasa memiliki tiga lini bisnis, yakni Property Invesment, Property Management, dan Property Development. (mcr4/jpnn)