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JPNN.com - Olahraga - Basket

Troy Gillenwater Bawa Dewa United Banten Curi Kemenangan dari Pelita Jaya

Minggu, 07 Juni 2026 – 06:06 WIB
Troy Gillenwater Bawa Dewa United Banten Curi Kemenangan dari Pelita Jaya - JPNN.COM
Pemain Dewa United Banten, Troy Gillenwater saat berlaga pada semifinal IBL 2026 di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta, Sabtu (6/6). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Dewa United Banten mencuri kemenangan di gim pertama semifinal IBL 2026 melawan Pelita Jaya.

Berlaga di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta, Sabtu (6/6) skuad asuhan Agusti Julbe menang dengan skor 78-76.

Troy Gillenwater menjadi bintang kemenangan Dewa United dengan 35 poin.

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Joshua Ibarra juga tampil dominan dengan mencatatkan double-double, 22 poin dan 14 rebound.

DJ Cooper juga membukukan double-double berupa 10 poin serta 12 assist.

“Kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Kami datang ke sini untuk meraih kemenangan pertama ini.”

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“Dalam playoff, terkadang yang paling penting bukan seberapa bagus atau buruk performa tim, tetapi bagaimana cara meraih kemenangan,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

Kemenangan tersebut membuat Dewa United Banten unggul 1-0 melawan Pelita Jaya dalam sistem best of five series.

Dewa United Banten mencuri kemenangan di gim pertama semifinal IBL 2026 melawan Pelita Jaya, Sabtu (6/6)

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TAGS   Troy Gillenwater  Dewa United Banten  Semifinal IBL 2026  IBL 2026  Pelita Jaya 

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