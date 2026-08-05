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JPNN.com - Politik

Trubus Duga Isu Miring soal Menteri Dody Bentuk Perlawanan Mafia Infrastruktur

Rabu, 05 Agustus 2026 – 22:11 WIB
Trubus Duga Isu Miring soal Menteri Dody Bentuk Perlawanan Mafia Infrastruktur - JPNN.COM
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Rentetan isu negatif yang menerpa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dinilai tidak terlepas dari upayanya merombak birokrasi internal kementerian.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menduga isu tersebut merupakan serangan balik kelompok yang kepentingannya terganggu.

Trubus melihat pemberitaan mengenai Dody muncul secara masif dan sebagian bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi.

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Kondisi itu, menurut dia, menguatkan dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan Kementerian PU.

“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus di Jakarta, Rabu, (5/8).

Sejumlah isu yang belakangan dikaitkan dengan Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai.

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Dody dan Kementerian PU telah menyampaikan bantahan serta klarifikasi atas sejumlah tudingan tersebut.

Menurut Trubus, serangan itu berpotensi datang dari pihak yang selama ini leluasa memperoleh keuntungan dari proyek infrastruktur.

Rentetan isu negatif yang menerpa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dinilai tidak terlepas dari upayanya merombak birokrasi internal kementerian

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TAGS   Menteri PU  Dody Hanggodo  mafia infrastruktur  Menteri Pekerjaan Umum 
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