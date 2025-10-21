Truk Bermuatan Kayu Terguling di Purbalingga, Sopir Terjepit dalam Kabin Dievakuasi Petugas

jpnn.com - PURBALINGGA - Truk bermuatan kayu terguling di Jalan Purbalingga-Klampok, depan Asrama Batalyon Infanteri 406/Candra Kusuma, Desa Bojong, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Petugas gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan sukarelawan mengevakuasi sopir truk yang sempat terjepit di dalam kabin.

“Truk menabrak pohon dan terguling di depan kediaman Komandan Yonif 406/CK. Pengemudi sempat terjepit di dalam kabin kendaraan,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga Prayitno di Purbalingga, Selasa (21/10).

Dia mengatakan bahwa kecelakaan tunggal tersebut terjadi sekitar pukul 03.30 WIB. Menurut dia, truk bernomor polisi R 8115 IJ yang dikemudikan oleh Rivanda Yudha P (20), warga Desa Sikumpul, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, melaju dari arah Bukateja menuju Mewek sebelum akhirnya kehilangan kendali.

Menindaklanjuti laporan warga, kata dia, tim Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Purbalingga segera berkoordinasi dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP/Basarnas) Cilacapuntuk mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian.

“Petugas gabungan kemudian melakukan evakuasi dengan bantuan alat ekstrikasi dan berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi selamat,” kata Prayitno.

Sementara itu, Kepala Unit Siaga SAR (USS) Banyumas Brian Gautama mengatakan setelah menerima laporan dari BPBD Purbalingga pada Selasa sekitar pukul 04.40 WIB, Basarnas Cilacap segera mengerahkan satu tim penolong menuju lokasi kejadian kecelakaan tunggal tersebut.

“Setiba di lokasi sekitar pukul 06.35 WIB, Tim SAR Gabungan melakukan asesmen dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Proses evakuasi berjalan lancar dan korban berhasil dikeluarkan dari kabin truk,” katanya.

Setelah berhasil dievakuasi, kata dia, korban langsung dibawa ke RSU Siaga Medika Purbalingga untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.