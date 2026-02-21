Truk Masuk Jurang di Sumedang, Polisi Gunakan Alat Berat untuk Mengevakuasi

jpnn.com - SUMEDANG - Truk bermuatan batu bara masuk ke jurang sedalam kurang lebih 25 meter di Jalan Bandung Cirebon, Kampung Cigendel, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (21/2), sekitar pukul 15.00 WIB.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Sumedang Ipda Arief mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Sopir truk dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka serius, meskipun kondisi kendaraan mengalami kerusakan cukup parah akibat benturan dan posisi terperosok di jurang.

Berdasarkan keterangan sementara kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Cirebon menuju Bandung dan melintasi jalur menanjak serta menikung.

"Diduga terjadi kendala pada kopling ketika pengemudi hendak mengoper persneling sehingga kendaraan mundur, menabrak pohon di tepi jalan, lalu terjun ke jurang," kata Arief.

Polres Sumedang menggunakan alat berat untuk mengevakuasi truk. Arief mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi untuk mendatangkan alat berat jenis crane guna mempercepat proses pengangkatan kendaraan dari dasar jurang.

“Untuk evakuasi kami segera lakukan, saat ini kami menggunakan crane karena kendaraan berada di jurang dengan kedalaman kurang lebih 25 meter,” ujarnya di Sumedang.

Dia menambahkan bahwa proses evakuasi dilakukan karena posisi kendaraan berada cukup dalam dan sulit dijangkau secara manual oleh petugas.