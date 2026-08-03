Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah

Truk Molen Kecelakaan Tunggal di Jalan Soetta Bandung, Sopir Luka Ringan

Senin, 03 Agustus 2026 – 21:30 WIB
Truk Molen Kecelakaan Tunggal di Jalan Soetta Bandung, Sopir Luka Ringan - JPNN.COM
Kondisi truk molen seusai menghantam median jalan di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (3/8/2026) petang. Foto: doc. Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Truk molen bernomor polisi B 9684 TN mengalami kecelakaan tunggal menabrak pembatas jalan hingga pohon di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (3/8) petang.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat posisi truk berada di atas pembatas jalan.

Kendaraan itu juga dilaporkan menabrak sebuah pohon.

Baca Juga:

Bagian depan turk mengalami kerusakan cukup parah akibat kejadian tersebut.

Pembatas jalan dan taman pun tak luput dari kerusakan.

Arus lalu lintas, baik dari arah Cibiru atau sebaliknya, juga tersendat. 

Baca Juga:

Jalur cepat di kedua arah tidak dapat dilintasi untuk sementara waktu.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan pihaknya telah berada di lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan dan evakuasi kendaraan.

Kecelakaan tunggal truk molen terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Polisi Ungkap penyebabnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   truk naik pembatas jalan  kecelakaan tunggal  Bandung  sopir truk  Polisi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp