Truk Molen Kecelakaan Tunggal di Jalan Soetta Bandung, Sopir Luka Ringan

Senin, 03 Agustus 2026 – 21:30 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Truk molen bernomor polisi B 9684 TN mengalami kecelakaan tunggal menabrak pembatas jalan hingga pohon di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (3/8) petang.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat posisi truk berada di atas pembatas jalan.

Kendaraan itu juga dilaporkan menabrak sebuah pohon.

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Bagian depan turk mengalami kerusakan cukup parah akibat kejadian tersebut.

Pembatas jalan dan taman pun tak luput dari kerusakan.

Arus lalu lintas, baik dari arah Cibiru atau sebaliknya, juga tersendat.

Jalur cepat di kedua arah tidak dapat dilintasi untuk sementara waktu.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan pihaknya telah berada di lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan dan evakuasi kendaraan.