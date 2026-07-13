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JPNN.com - Daerah

Truk Pengangkut Air Mineral Tabrak Warung di Cirebon, Ibu & Bayi Meninggal Dunia

Senin, 13 Juli 2026 – 21:15 WIB
Truk Pengangkut Air Mineral Tabrak Warung di Cirebon, Ibu & Bayi Meninggal Dunia - JPNN.COM
Satu unit truk pengangkut air mineral mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Cirebon-Kuningan, Jawa Barat, Senin (13/7/2026). ANTARA/Fathnur Rohman.

jpnn.com - CIREBON - Truk pengangkut air mineral menabrak warung di Jalan Cirebon-Kuningan hingga mengakibatkan dua korban meninggal dunia, pada Senin (13/7) siang.

Kasubnit I Turjawali Satlantas Polresta Cirebon Iptu Heru Nurcahyo mengatakan bahwa berdasar data sementara, terdapat lima korban dalam peristiwa itu, yang terdiri atas dua orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka.

"Untuk korban lima orang. Yang baru terdeteksi meninggal dua orang, yakni ibu dan bayi. Lainnya luka-luka berat atau ringan,” katanya saat dikonfirmasi di Cirebon, Senin (13/7).

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Dia mengatakan bahwa petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut.

“Sementara masih ditangani Unit Gakkum Satlantas Polresta Cirebon,” ungkapnya.

Heru menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.30 WIB saat truk pengangkut air mineral melaju dari arah Kuningan menuju Kota Cirebon.

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Dari hasil penyelidikan awal, lanjut Heru, truk tersebut diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman sehingga menabrak warung yang berada di tepi jalan.

"Indikasinya truk angkutan air mineral dari arah Kuningan menuju Kota Cirebon. Informasinya rem blong, kemudian menabrak warung pinggir jalan," ujarnya.

Truk pengangkut air mineral menabrak warung di Jalan Cirebon-Kuningan, ibu dan bayi meninggal dunia dalam peristiwa itu.

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TAGS   truk tabrak warung  Polisi  Ibu dan Bayi Meninggal  kecelakaan  Cirebon 
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