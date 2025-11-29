Truk Pengangkut Garam Tabrak Pengendara Motor di Lampu Merah Dawuan Cikampek, 2 Tewas 

jpnn.com, CIKAMPEK - Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di persimpangan lampu merah Dawuan, Cikampek, Kabupaten Karawang pada Sabtu (29/11) sekitar pukul 07.45 WIB.

Insiden ini melibatkan kendaraan roda empat dan dua dengan jumlah total mencapai 13 unit.

Kasat Lantas Polres Karawang, AKP Abdurrahman Hidayat, mengatakan kecelakaan tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia (MD) dan lima lainnya mengalami luka ringan.

“Kendaraan yang terlibat yakni enam unit roda empat dan tujuh unit roda dua. Untuk korban ada dua meninggal dunia dan lima mengalami luka ringan,” kata Hidayat.

Berdasarkan informasi awal, kecelakaan dipicu oleh sebuah truk bermuatan garam yang melaju dari arah Jomin menuju Bekasi.

Setibanya di lokasi kejadian, truk tersebut diduga mengalami rem blong dan menabrak kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah.

“Perkiraan awal, truk mengalami rem blong. Namun demikian, penyelidikan lebih lanjut masih kami lakukan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan,” tuturnya.

Sopir truk berinisial T telah diamankan di Polres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.