Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Truk Pengangkut Sapi Terguling di Jalur Nagreg, Seorang Pemudik Tewas

Rabu, 18 Maret 2026 – 11:50 WIB
Truk Pengangkut Sapi Terguling di Jalur Nagreg, Seorang Pemudik Tewas - JPNN.COM
Petugas saat mengevakuasi kendaraan truk yang mengalami rem blong di jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, dan menewaskan satu orang pemudik, Rabu (18/3/2026). Foto: sources for JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Truk pengangkut sapi mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3).

Kecelakaan itu diduga berawal dari kegagalan pengereman oleh pengemudi, hingga membuat truk oleng dan menabrak rumah warga.

Dalam peristiwa itu, satu orang pengendara motor meninggal dunia.

Kasubdit Rekayasa Operasi Ketupat Polda Jabar AKBP Eti Haryati mengatakan korban meninggal dunia merupakan seorang pemudik dengan tujuan Ciamis yang tengah melintas di jalur selatan tersebut.

Selain itu, kecelakaan tersebut juga melibatkan muatan ternak sebanyak 12 ekor sapi, dengan dua di antaranya ditemukan mati di lokasi kejadian.

Eti menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi pada pagi hari akibat kendaraan mengalami gangguan pada sistem rem sehingga oleng ke kiri.

“Sekitar pukul 05.00 WIB terjadi kecelakaan, satu unit kendaraan pengangkut sapi mengalami masalah pada rem dan oleng ke kiri," kata Eti di lokasi kejadian.

Proses evakuasi kendaraan dan ternak sempat menyebabkan arus lalu lintas tersendat, terutama saat petugas mengevakuasi sapi yang masih hidup dari lokasi kejadian.

Truk pengangkut sapi terguling di jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, Jabar. Seorang pemudik tewas dalam peristiwa itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemudik tewas  kecelakaan  truk pengangkui sapi  jalur Nagreg  Bandung 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp