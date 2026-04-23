Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Truk Tabrak Angkot di KBB, 10 Orang Jadi Korban

Kamis, 23 April 2026 – 14:55 WIB
Truk Tabrak Angkot di KBB, 10 Orang Jadi Korban - JPNN.COM
Sebuah angkot yang mengangkut siswa sekolah terguling setelah ditabrak truk fuso di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026). ANTARA/HO-Polres Cimahi

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Truk fuso tabrak angkutan kota (angkot) di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jabar.

Akibat peristiwa yang terjadi pada Kamis pagi, sepuluh orang dengan mayoritas siswa mengalami luka-luka.

Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Cimahi Ipda Nikmat Nugraha mengatakan kecelakaan terjadi saat angkot berhenti untuk menaikkan penumpang di wilayah tersebut.

Baca Juga:

“Ketika angkot sedang berhenti, kemudian dari arah yang sama datang truk fuso yang langsung menabrak bagian belakang angkot,” ujar Nikmat saat dikonfirmasi, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa angkot bernomor polisi D 1958 UT tersebut tengah melaju dari arah Bandung menuju Cianjur sebelum berhenti di lokasi kejadian.

Ketika angkot berhenti, sebuah truk fuso menabrak bagian belakang angkot sehingga mengakibatkan benturan keras dan menyebabkan terguling di badan jalan.

Baca Juga:

“Penumpang dan sopirnya kemudian keluar dari angkot dibantu warga setempat. Beberapa penumpang mengalami luka-luka,” katanya.

Seluruh korban luka langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Truk fuso tabrak angkutan kota (angkot) di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jabar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

KBB  Truk Tabrak Angkot  kecelakaan  Bandung Barat 
BERITA KBB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp