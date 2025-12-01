Truk Tabrak Halte di Tanjung Priok, Polisi Selidiki Kendala Rem

jpnn.com, JAKARTA - Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara menyelidiki penyebab kecelakaan truk bak terbuka yang menabrak halte di Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin pagi (1/12).

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara AKP Edy Wibowo mengatakan pihaknya masih mendalami faktor pemicu insiden tersebut.

“Kami tengah menyelidiki penyebab kecelakaan tunggal ini,” ujar Edy di Jakarta, Senin (1/12).

Edy menjelaskan kecelakaan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB saat truk yang dikendarai pria berinisial HA melaju dari arah barat menuju timur. Ketika mendekati Halte Busway Enggano, sopir mengalami kendala pada sistem pengereman.

“Kendaraan mengalami kendala saat direm, sehingga oleng ke kanan dan menabrak trotoar serta halte,” kata dia.

Benturan membuat bagian depan truk rusak. “Mobil mengalami kerusakan di bagian bumper dan kaca depan pecah. Sementara hatte tersebut juga mengalami kerusakan,” tutur Edy.

Kecelakaan itu juga menyebabkan tumpahan oli yang menggenangi jalan dan mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara sebelumnya telah menangani tumpahan oli yang tersebar di sepanjang Jalan Enggano.

“Kami mendapatkan laporan dari masyarakat terkait tumpahan oli dengan titik kenal Halte Transjakarta Enggano dan langsung menurunkan tim,” kata Kasi Operasi Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman. (antara/jpnn)