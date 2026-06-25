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JPNN.com - Daerah

Truk Tabrak Halte Transjakarta Tebet Eco Park, Pengemudi Diburu Polisi

Kamis, 25 Juni 2026 – 14:22 WIB
Truk Tabrak Halte Transjakarta Tebet Eco Park, Pengemudi Diburu Polisi - JPNN.COM
Kondisi halte Tebet Eco Park, Jakarta Selatan usai ditabrak oleh truk bermuatan pada Kamis (25/6/2026). ANTARA/HO-Ditlantas Polda Metro Jaya

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memburu pengemudi truk penabrak fasilitas halte Transjakarta Tebet Eco Park arah Pluit di Jakarta Selatan.

Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Ojo Ruslani membenarkan informasi adanya peristiwa truk menabrak halte tersebut pada Kamis (25/6).

Perwira menengah Polri itu menyatakan bahwa pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan untuk memburu pengemudi truk tersebut.

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"Kami sudah menerima informasi terkait kecelakaan tersebut. Saat ini personel di lapangan sedang melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, termasuk rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi untuk mengidentifikasi kendaraan dan memburu pengemudi truk yang melarikan diri," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/6).

Berdasarkan laporan, insiden itu terjadi pada pukul 02.55 WIB saat wilayah jalur tersebut sedang diberlakukan pengalihan arus lalu lintas.

"Jalur reguler ditutup sementara karena adanya pekerjaan pengaspalan jalan, sehingga seluruh kendaraan besar diarahkan masuk ke dalam jalur Transjakarta," katanya.

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Kemudian, petugas yang sedang berjagamelaporkan bahwa sekitar pukul 02.50 WIB terdengar benturan keras saat dirinya sedang mengisi buku besar di dalam loket.

Ketika diperiksa, bagian atas atau bak truk yang bermuatan tinggi tersangkut dan menghantam kanopi serta atap halte.

Polisi memburu pengemudi truk yang menabrak Halte Transjakarta Tebet Eco Park di Jakarta Selatan.

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TAGS   Polisi  truk tabrak halte transjakarta  Halte Transjakarta Tebet Eco Park  Pengemudi Truk  truk tabrak halte 
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