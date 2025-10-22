Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Truk Tangki BBM Meledak di Nigeria, 30 Orang Tewas, 40 Terluka

Rabu, 22 Oktober 2025 – 08:14 WIB
Truk Tangki BBM Meledak di Nigeria, 30 Orang Tewas, 40 Terluka - JPNN.COM
Ilustrasi ledakan. Foto: Antara

jpnn.com - NIGERIA - Truk tangki pengangkut bahan bakar minyak meledak di Negara Bagian Niger, Nigeria.

Menurut laporan media, sedikitnya 30 orang tewas dan 40 lainnya terluka akibat ledakan truk tangki pengangkut BBM tersebut.

Surat kabar The Nation, yang mengutip berbagai sumber, melansir bahwa insiden tersebut terjadi pada Selasa pagi di wilayah pemerintahan Katcha.

Baca Juga:

Disebutkan bahwa para korban tewas maupun terluka sedang mencoba mengambil bahan bakar dari truk ketika ledakan terjadi.

Pejabat Serikat Pekerja Minyak dan Gas Alam Nigeria (NUPENG) mengonfirmasi insiden tragis itu pada Selasa, mengatakan truk tangki berasal dari Lagos, seperti dikutip.

Dia menambahkan bahwa sudah lebih dari 30 truk tangki yang mengalami kecelakaan di wilayah serupa di Nigeria tersebut, tepatnya di sepanjang jalan Agaie–Bida, selama Oktober ini. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Truk tangki BBM meledak di Nigeria, sebanyak 30 orang tewas dan 40 lainnya terluka akibat ledakan.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   truk tangki meledak  truk tangki bbm  Nigeria  Korban tewas 
BERITA TRUK TANGKI MELEDAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp