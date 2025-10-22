Truk Tangki BBM Meledak di Nigeria, 30 Orang Tewas, 40 Terluka

jpnn.com - NIGERIA - Truk tangki pengangkut bahan bakar minyak meledak di Negara Bagian Niger, Nigeria.

Menurut laporan media, sedikitnya 30 orang tewas dan 40 lainnya terluka akibat ledakan truk tangki pengangkut BBM tersebut.

Surat kabar The Nation, yang mengutip berbagai sumber, melansir bahwa insiden tersebut terjadi pada Selasa pagi di wilayah pemerintahan Katcha.

Disebutkan bahwa para korban tewas maupun terluka sedang mencoba mengambil bahan bakar dari truk ketika ledakan terjadi.

Pejabat Serikat Pekerja Minyak dan Gas Alam Nigeria (NUPENG) mengonfirmasi insiden tragis itu pada Selasa, mengatakan truk tangki berasal dari Lagos, seperti dikutip.

Dia menambahkan bahwa sudah lebih dari 30 truk tangki yang mengalami kecelakaan di wilayah serupa di Nigeria tersebut, tepatnya di sepanjang jalan Agaie–Bida, selama Oktober ini. (antara/jpnn)