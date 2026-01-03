Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Amerika

Trump: Amerika Telah Menangkap Presiden Venezuela Maduro

Sabtu, 03 Januari 2026 – 17:09 WIB
Trump: Amerika Telah Menangkap Presiden Venezuela Maduro - JPNN.COM
Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto: REUTERS/Manaure Quintero/aa

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Donald Trump mengeklaim bahwa militer Amerika Serikat telah menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro, Sabtu (3/1).

"Amerika Serikat telah berhasil melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang telah ditangkap bersama istrinya dan diterbangkan keluar negeri," kata Trump dalam sebuah unggahan Truth Social yang dilansir Reuters.

Tidak ada konfirmasi langsung dari pemerintah Venezuela mengenai klaim ini.

Amerika Serikat menuduh Maduro menjalankan "negara narkoba" dan memanipulasi pemilihan.

Pemimpin Venezuela, yang menggantikan Hugo Chavez untuk berkuasa pada tahun 2013, mengatakan Washington ingin mengendalikan cadangan minyaknya, yang terbesar di dunia.

AS belum pernah melakukan intervensi langsung seperti ini di Amerika Latin sejak invasi Panama untuk menggulingkan pemimpin militer Manuel Noriega pada 1989. (reuters/dil/jpnn)

Presiden Donald Trump mengeklaim bahwa militer Amerika Serikat telah menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro, Sabtu (3/1)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber Antara

TAGS   amerika invasi venezuela  Amerika Serikat  Donald Trump  Nicolas Maduro  Venezuela 

