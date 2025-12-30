Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Amerika

Trump: AS Serang Area Dermaga di Venezuela

Selasa, 30 Desember 2025 – 09:15 WIB
Trump: AS Serang Area Dermaga di Venezuela - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - AMERIKA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan AS telah menyerang sebuah area dermaga di Venezuela.

Menurut Trump, serangan AS baru-baru ini menghantam sebuah area dermaga di Venezuela, yang diduga digunakan untuk memuat kapal-kapal pembawa narkoba.

Trump mengatakan target serangan tersebut adalah fasilitas pesisir tempat narkotika dipersiapkan untuk diangkut melalui jalur laut.

Baca Juga:

“Kami menghantam semua kapal, dan sekarang kami menghantam areanya,” kata Trump berbicara kepada wartawan menjelang pertemuannya dengan Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu, pada Senin (29/12).

Trump menyebut lokasi tersebut sebagai area operasional yang sudah tidak ada lagi.

Kendati demikian, Trump tidak memerinci lembaga AS yang melancarkan serangan ke dermaga Venezuela.

Baca Juga:

Hanya saja, Trump mengatakan bahwa mengetahui pihak yang bertanggung jawab, tetapi tidak ingin mengungkapkannya.

Dia menambahkan bahwa lokasi itu berada di sepanjang garis pantai.

Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat baru-baru ini telah menyerang area dermaga di Venezuela.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Donald Trump  as  Venezuela  serangan AS  narkoba 
BERITA DONALD TRUMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp